Украине нужно больше ракет. Игнат об оружии и эффективности работы ПВО

Октябрь, 28 в 20:58

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, насколько крепкой и эффективной стала наша оборона в воздухе и какого оружия Украина ждет от партнеров.

— В ночное время именно зенитные ракетные войска или авиация Воздушных сил, истребители могут противодействовать этим дронам. Днем могут и другие средства быть привлечены, такие как зенитные пушки или крупнокалиберное стрелковое оружие, — отметил он.

По его словам, если РФ продолжит и дальше массированно совершать атаки иранскими дронами, Украине потребуется больше оружия, больше ракет для того, чтобы противостоять этому нашествию.

– Видим, что Россия и Иран углубляют сотрудничество в области поставок беспилотных систем, а также, возможно, и ракет. Все же рассчитываем на то, что и мы будем получать от партнеров то вооружение, о котором так много говорят в последнее время, – сообщает спикер.

Также он ответил на вопрос, почему украинская система ПВО не может сбивать все запущенные Россией беспилотники:

Сейчас смотрят

— Потому что очень большая территория нашего государства. Происходит рассредоточение внимания сил противовоздушной обороны. Есть не только противовоздушные силы: есть ПВО пехоты, ПВО военно-морских сил и других сил обороны. Однако нет возможности всю территорию страны эффективно, плотно охватить именно огневыми средствами, и средствами обнаружения целей — это радиолокационные станции.

Кроме того, Игнат отметил, что “основная причина — это все же отсутствие достаточного количества огневых средств для того, чтобы покрыть всю территорию государства”.

Фото: Воздушные силы ВСУ