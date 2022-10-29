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Факты / Україна

Все наше направление Николаевское идет в Россию, отдаем все позиции: оккупант паникует из-за ситуации на фронте

Малиновская Ангелина, редактор ленты
російський окупант
Фото: Getty Images

Военный РФ рассказал товарищу об отходе их войск из Николаевского направления.

— Сегодня все наше направление Николаевское собирается и уходит на..й в Россию. Отдаем все позиции, – рассказывает оккупант.

Также он добавляет, что их  вероятнее всего ждет передислокация к Беларуси.

— Я не верил до последнего, пока не приехал командир дивизиона и сказал. Разь*бывают по всем направлением, ничего сделать не можем. Но, говорят, заходить будем через Беларусь. Сейчас всех соберут туда, – говорит он.

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Кроме того, российский солдат сообщил, что “тысячи людей отдали жизнь, чтобы забрать эту территорию, а по итогу отдаем ее.

— А дальше что будет? Всю Россию отдадим? — сказал оккупант.

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Источник: ГУР
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