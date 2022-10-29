Все наше направление Николаевское идет в Россию, отдаем все позиции: оккупант паникует из-за ситуации на фронте
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Военный РФ рассказал товарищу об отходе их войск из Николаевского направления.
— Сегодня все наше направление Николаевское собирается и уходит на..й в Россию. Отдаем все позиции, – рассказывает оккупант.
Также он добавляет, что их вероятнее всего ждет передислокация к Беларуси.
— Я не верил до последнего, пока не приехал командир дивизиона и сказал. Разь*бывают по всем направлением, ничего сделать не можем. Но, говорят, заходить будем через Беларусь. Сейчас всех соберут туда, – говорит он.
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Кроме того, российский солдат сообщил, что “тысячи людей отдали жизнь, чтобы забрать эту территорию, а по итогу отдаем ее.
— А дальше что будет? Всю Россию отдадим? — сказал оккупант.