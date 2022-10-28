Из Украины отправляются новые поезда за границу: список
Укрзализныця открывает продажу билетов на новые поезда международного сообщения в Польшу и Молдову, а также – рейс в Украину из Австрии.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Речь идет о следующих поездах:
- №90/89 Киев – Перемышль (Польша) через Винницу, Хмельницкий, Тернополь;
- №351/352 Киев – Кишинев (Молдова);
- Харьков – Хелм (Польша) (в ноябре);
С 11 декабря начнет курсирование новый ежедневный рейс австрийской железной дороги Вена (Австрия) – Чоп.
Купить билеты можно будет на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах Укрзализныци.
В компании отметили, что рейсом №351/352 в Молдову отправится так называемый Поезд к победе – он начнет курсировать с 5 ноября.
Отправление из Киева – в 17:02, прибытие в молдавскую столицу – 10:38. При этом обратная отправка запланирована на 17:45, а прибытие в Киев – в 11:48.
Сообщается, что вагоны на поезде к победе расписаны украинскими художниками. Он в течение двух месяцев путешествовал по всем регионам Украины и стал местом специального брифинга госсекретаря США Энтони Блинкена.
Фото: Укрзализныця