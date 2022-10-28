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Из Украины отправляются новые поезда за границу: список

Анастасия Гевко, редактор ленты
Из Украины отправляются новые поезда за границу: список

Укрзализныця открывает продажу билетов на новые поезда международного сообщения в Польшу и Молдову, а также – рейс в Украину из Австрии.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Речь идет о следующих поездах:

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  • №90/89 Киев – Перемышль (Польша) через Винницу, Хмельницкий, Тернополь;
  • №351/352 Киев – Кишинев (Молдова);
  • Харьков – Хелм (Польша) (в ноябре);

С 11 декабря начнет курсирование новый ежедневный рейс австрийской железной дороги Вена (Австрия) – Чоп.

Купить билеты можно будет на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах Укрзализныци.

В компании отметили, что рейсом №351/352 в Молдову отправится так называемый Поезд к победе – он начнет курсировать с 5 ноября.

Отправление из Киева – в 17:02, прибытие в молдавскую столицу – 10:38. При этом обратная отправка запланирована на 17:45, а прибытие в Киев – в 11:48. 

Сообщается, что вагоны на поезде к победе расписаны украинскими художниками. Он в течение двух месяцев путешествовал по всем регионам Украины и стал местом специального брифинга госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Фото: Укрзализныця

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