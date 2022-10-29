Октябрь, 29 в 11:28

Трасса Сватово – Кременная является важнейшим звеном коммуникации для оккупантов, которую можно назвать становым хребтом для российской обороны.

Поэтому взятие ее под огневой контроль является вспомогательным фактором для дальнейших наступательных действий ВСУ. Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт Сергей Грабский.

– В случае успеха это позволит значительно расширить зону наших операций. В частности, после освобождения Сватово открывается прямая дорога на Старобельск и далее на границу с РФ. То есть тогда можно будет говорить о возможности освобождения от оккупантов всей северной Луганщины и выходе как минимум на линию 24 февраля, — объяснил он.

Сейчас смотрят

Сергей Грабский добавил, что именно поэтому российские войска так отчаянно пытаются удержать эту ситуацию и создать дополнительные оборонные позиции, чтобы не допустить прорыва ВСУ.

Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу Сватово — Кременная в Луганской области.

Однако сейчас там продолжается боевая работа.