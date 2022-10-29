Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Нам сказали продержаться здесь 10 дней, но боеприпасов нет: оккупант о ситуации на Херсонском направлении

Малиновская Ангелина, редактор ленты
окупант
Фото: Depositphotos

Военнослужащий РФ рассказал о дефиците боеприпасов на Херсонском направлении и описал ситуацию у переправы через Днепр.

— Мы еще на старом месте. Все уходят, а мы еще стоим. Когда отходили прошлый раз – попали под обстрел, после того сим-карту убрал и на связь вообще не выходил. Я никому не сказал, что по ходу обстрел был из-за меня. Сегодня опять, вон, одного утащили уже “200”, медики не успели доехать, — говорится в перехваченном ГУР разговоре.

Читайте
Из Херсона оккупанты вывозят лекарства, медицинское оборудование и транспортные средства - Генштаб

По словам оккупанта, через переправу отходит так много человек, что через Днепр так просто не перебраться.

— Нам сказали продержаться тут 10 дней и обещали потом вывести. Не знаю, продержимся — не продержимся: боеприпасов нет, только что в танках загружено. Если хороший бой, то у нас снарядов не останется, — жалуется российский солдат.

Сейчас смотрят

Источник: ГУР
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка