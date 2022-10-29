Нам сказали продержаться здесь 10 дней, но боеприпасов нет: оккупант о ситуации на Херсонском направлении

Октябрь, 29 в 20:38

Военнослужащий РФ рассказал о дефиците боеприпасов на Херсонском направлении и описал ситуацию у переправы через Днепр.

— Мы еще на старом месте. Все уходят, а мы еще стоим. Когда отходили прошлый раз – попали под обстрел, после того сим-карту убрал и на связь вообще не выходил. Я никому не сказал, что по ходу обстрел был из-за меня. Сегодня опять, вон, одного утащили уже “200”, медики не успели доехать, — говорится в перехваченном ГУР разговоре.

По словам оккупанта, через переправу отходит так много человек, что через Днепр так просто не перебраться.

— Нам сказали продержаться тут 10 дней и обещали потом вывести. Не знаю, продержимся — не продержимся: боеприпасов нет, только что в танках загружено. Если хороший бой, то у нас снарядов не останется, — жалуется российский солдат.