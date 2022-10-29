Защитники ЧАЭС, Азовцы и морская пехота: в ГУР раскрыли детали очередного обмена пленными

Октябрь, 29 в 16:55

29 октября из российского плена в рамках очередного обмена пленными вернули 52 украинца, среди которых — 50 защитников и двое гражданских.

— Это представители морской пехоты, Азова, Нацгвардии, территориальной обороны, пограничной службы, защитники, охранявшие ЧАЭС, один освобожденный с острова Змеиный, — сообщил в эфире Єдиних новин представитель прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Также он подчеркнул, что власти Украины на этом не остановятся и вернут всех без исключения.

— Далее (освобожденных из плена, — Ред.) ждет тяжелый процесс восстановления, реабилитации, — говорит он.

Кроме того, Юсов сообщил, что среди освобожденных есть раненые, а также люди с тяжелыми хроническими болезнями.

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Фото: Андрей Ермак