На деоккупированных территориях Донецкой, Харьковской и Херсонской областей обнаружены тела 1 077 погибших лиц.

Об этом в эфире национального марафона в интервью журналистам рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

— Я могу назвать некоторые цифры по выявлению тел в областях. Если мы говорим о Донецкой области, то сейчас на деоккупированных территориях мы обнаружили 268 тел, из них идентифицировано 175, то есть чуть больше половины. На Харьковщине обнаружено 765 тел, из них предварительно идентифицировано 453. На Херсонщине найдено 44 тела, из которых 3 идентифицированы, — сказал Монастырский.

Глава МВД сказал, что для правоохранителей самым сложным является идентификация, поскольку экспертизы проводятся через анализ ДНК.

Сейчас смотрят

— Визуально сейчас уже установить сходство невозможно, поэтому отбирается ДНК этих тел, идут запросы от родных о пропавших, и потом родственники сдают ДНК — и идет сравнение, — сказал он.

Глава МВД добавил, что по состоянию на сейчас очередь на ДНК-анализ уже распланирована на два месяца вперед.

Монастырский говорит, что на деоккупированных территориях полиция обнаруживает обустроенные оккупантами застенки, а установить, сколько именно людей через эти застенки прошло, пока невозможно.

— В Харьковской области выявлено пока 23 застенка, 1 застенок в Донецкой области и 3 в Херсонской, — сказал министр.

Накануне на Харьковщине в Боровском районе нашли еще одно массовое захоронение граждан, погибших от рук российских оккупантов.

О массовом захоронении сообщили жители села Копанки. Они рассказали, что оккупанты собирали погибших по всему району.

13 апреля российские захватчики привезли их на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда. Затем место захоронения сравняли танками.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.