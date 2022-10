Россия, вероятно, намерена ускорить вывод своих войск из оккупированного Херсона. Об этом сообщает британская разведка.

В ведомстве назвали признаки, указывающие на подготовку РФ к соответствующему шагу.

В частности, в разведке напомнили, что 27 октября назначенный россиянами так называемый губернатор оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что якобы более 70 тыс. человек покинули город.

Также 26 октября он заявил, что Россия забрала останки известного российского деятеля XVIII века Григория Потемкина из его гробницы из храма в Херсоне.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 October 2022

