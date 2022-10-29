Октябрь, 29 в 10:42

Россия, вероятно, намерена ускорить вывод своих войск из оккупированного Херсона. Об этом сообщает британская разведка.

В ведомстве назвали признаки, указывающие на подготовку РФ к соответствующему шагу.

В частности, в разведке напомнили, что 27 октября назначенный россиянами так называемый губернатор оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что якобы более 70 тыс. человек покинули город.

Сейчас смотрят

Также 26 октября он заявил, что Россия забрала останки известного российского деятеля XVIII века Григория Потемкина из его гробницы из храма в Херсоне.

– В российском национальном сознании Потемкин сильно связан с завоеванием украинских земель в XVIII веке. Это символическое изъятие его останков и отток гражданского населения, вероятно, предшествуют российскому намерению ускорить вывод войск из области, — предполагают разведчики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 October 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/YeQYn5GxVm ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/KnwzTUXx7e — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 29, 2022

Напомним, ранее глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая сообщила, что российские военные объявили “эвакуацию” из Херсона, после чего люди начали уезжать из города.

По ее словам, этим пользуются и сами оккупанты. Они переодеваются в гражданскую одежду и убегают.