Шпионил за позициями HIMARS: в Днепропетровской области задержали агента РФ
В прифронтовых районах Днепропетровской области разоблачили и задержали агента РФ, который отслеживал позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777.
Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, злоумышленника удалось задержать во время проведения контрдиверсионных мероприятий в регионе.
Это местный житель, завербованный российскими спецслужбами после начала полномасштабной войны. Агрессор нашел предателя через социальные сети, где тот неоднократно выкладывал позиции Вооруженных сил Украины.
По заданию кураторов он собирал данные о временной дислокации и перемещении подразделений украинских войск в области.
– Среди его основных задач также было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта, – подчеркнули в СБУ.
Злоумышленник ездил по территории региона и наблюдал за объектами, а всю информацию передавал кураторам в виде фото с привязкой к локации и подробным описанием. Общение с оккупантами происходило через анонимные мессенджеры.
Кроме того, агент РФ корректировал ракетные удары по Никополю, после чего “отчитывался” оккупантам об их последствиях. Под прицелом врага, в частности, оказались энергетические объекты города.
У злоумышленника уже прошли обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон с подтверждением законспирированного общения со спецслужбами РФ.
Агенту РФ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
Организаторы этих преступлений находятся на временно оккупированной территории Украины. СБУ проводит следственно-оперативные действия по привлечению их к ответственности.
Недавно СБУ обезвредила в Николаеве законспирированных агентов спецслужб РФ, которые позиционировали себя как “пророссийское подполье”. Они готовили заказные пропагандистские сюжеты и собирали разведданные.