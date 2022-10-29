Октябрь, 29 в 11:23

В прифронтовых районах Днепропетровской области разоблачили и задержали агента РФ, который отслеживал позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, злоумышленника удалось задержать во время проведения контрдиверсионных мероприятий в регионе.

Это местный житель, завербованный российскими спецслужбами после начала полномасштабной войны. Агрессор нашел предателя через социальные сети, где тот неоднократно выкладывал позиции Вооруженных сил Украины.

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По заданию кураторов он собирал данные о временной дислокации и перемещении подразделений украинских войск в области.

– Среди его основных задач также было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта, – подчеркнули в СБУ.

Шпионил за позициями HIMARS: в Днепропетровской области задержали агента РФ / 4 фотографии

Злоумышленник ездил по территории региона и наблюдал за объектами, а всю информацию передавал кураторам в виде фото с привязкой к локации и подробным описанием. Общение с оккупантами происходило через анонимные мессенджеры.

Кроме того, агент РФ корректировал ракетные удары по Никополю, после чего “отчитывался” оккупантам об их последствиях. Под прицелом врага, в частности, оказались энергетические объекты города.

У злоумышленника уже прошли обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон с подтверждением законспирированного общения со спецслужбами РФ.

Агенту РФ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Организаторы этих преступлений находятся на временно оккупированной территории Украины. СБУ проводит следственно-оперативные действия по привлечению их к ответственности.

Недавно СБУ обезвредила в Николаеве законспирированных агентов спецслужб РФ, которые позиционировали себя как “пророссийское подполье”. Они готовили заказные пропагандистские сюжеты и собирали разведданные.