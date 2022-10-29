Так бывает, если бить по “комарам” С-300: Гуменюк о взрывах в Севастополе
Украина не владеет достоверной информацией относительно уничтожения нескольких кораблей Черноморского флота РФ в результате взрывов в Севастополе.
Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
– Пока официального подтверждения нет, но есть понимание, что при таком опасении “боевых насекомых” и использовании против них агрессивной системы ПВО может быть абсолютно обратная реакция. Поэтому, когда по “комарам” бьют С-300, например, эти ракеты обладают очень большой разрушительной силой и разрушают они то, что на самом деле виновато в создании этой ситуации, — подчеркнула она.
Гуменюк считает, что причиной взрывов мог стать неудачный пуск ракет ПВО, однако официальная информация будет позже.
Ранее Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что в оккупированном Севастополе в результате взрыва могут быть повреждены несколько кораблей Черноморского флота РФ. Среди них и фрегат Адмирал Макаров, ставший флагманом после потери Москвы.
Позже Минобороны РФ обвинило Украину в якобы атаке на военные и гражданские суда с помощью девяти БПЛА и семи автономных морских беспилотных аппаратов.
Говорят, что все беспилотники были сбиты с помощью корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота.
Россия также подтвердила повреждение морского тральщика Иван Голубец и заграждений бономеров в бухте Южная.