Так бывает, если бить по “комарам” С-300: Гуменюк о взрывах в Севастополе

Октябрь, 29 в 15:20

Украина не владеет достоверной информацией относительно уничтожения нескольких кораблей Черноморского флота РФ в результате взрывов в Севастополе.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

– Пока официального подтверждения нет, но есть понимание, что при таком опасении “боевых насекомых” и использовании против них агрессивной системы ПВО может быть абсолютно обратная реакция. Поэтому, когда по “комарам” бьют С-300, например, эти ракеты обладают очень большой разрушительной силой и разрушают они то, что на самом деле виновато в создании этой ситуации, — подчеркнула она.

Гуменюк считает, что причиной взрывов мог стать неудачный пуск ракет ПВО, однако официальная информация будет позже.

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Ранее Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что в оккупированном Севастополе в результате взрыва могут быть повреждены несколько кораблей Черноморского флота РФ. Среди них и фрегат Адмирал Макаров, ставший флагманом после потери Москвы.

Позже Минобороны РФ обвинило Украину в якобы атаке на военные и гражданские суда с помощью девяти БПЛА и семи автономных морских беспилотных аппаратов.

Говорят, что все беспилотники были сбиты с помощью корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота.

Россия также подтвердила повреждение морского тральщика Иван Голубец и заграждений бономеров в бухте Южная.