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Украинские военные проходят обучение для подготовки использования систем противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом во время пресс-брифинга 28 октября в Пентагоне заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.

По ее словам, обучение украинских специалистов завершится в ближайшее время, после чего системы ПВО будут переданы Украине. При этом она не сообщила конкретную дату конца учений, но добавила.

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— Программа обучения на этих системах (NASAMS, — Ред.) продолжается, и как только она завершится, системы будут готовы к отправке в Украину. Мы ожидаем, что программа обучения будет завершена в ближайшее время, — заявила представительница Пентагона.

Перед этим во время брифинга Сабрина Сингх объявила, что Минобороны США выделяет Украине новый пакет оборонной помощи на сумму $275 млн.

27 октября глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что Украина получит системы NASAMS в начале ноября текущего года.

На сегодня Украина ожидает передачи восьми комплексов NASAMS от Соединенных Штатов. Две из этих батарей NASAMS были внесены в пакет оборонной помощи на сумму $820 млн, который был объявлен Вашингтоном 1 июля.

В День независимости Украины, 24 августа, Минобороны США сообщило, что в пакет на сумму почти $3 млрд войдут еще шесть дополнительных батарей NASAMS.

Накануне компания Raytheon Technologies сообщила, что передала правительству Соединенных Штатов две системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины.

Сейчас из западных систем ПВО в Украину поступила немецкая система IRIS-T.

Фото: kongsberg