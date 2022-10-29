Украина отобрала пилотов для освоения западных истребителей – Игнат

Октябрь, 29 в 20:02

Командование Воздушных сил ВСУ определило команду из 10 украинских пилотов, готовых хоть завтра начать обучение на современных западных истребителях.

Однако партнеры должны определиться с типом самолетов, которые могут быть предоставлены Украине, заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, находящиеся на вооружении самолеты еще советских образцов и не отвечают военным угрозам со стороны РФ.

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– Поэтому вопрос истребителей западного образца F15 и F16 – это очень актуальный вопрос, который должен подниматься. Работают по всем направлениям и дипломатия, и военно-политическое руководство для ускорения темпов такого обеспечения, – подчеркнул Игнат.

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Гекер считает, что Украина получит американские истребители F-16 через два-три года после принятия соответствующего политического решения.