Украинский зенитчик с ПЗРК сбил ракету Искандер-К, летевшую в сторону Запорожья

Октябрь, 29 в 17:54

Российскую ракету Искандер-К, 29 октября выпущенную оккупантами из Ростова в сторону Запорожья, украинские зенитчики сбили с ПЗРК.

Об этом сообщает Воздушное командование Восток.

– Еще одна крылатая ракета из Ростова не достигла своей цели. Сегодня мобильный расчет ПЗРК обнаружил и осуществил пуск по вражеской ракете Искандер-К, которая шла в направлении Запорожья, – говорят военные.

В результате подрыва ракета сменила курс и упала в безлюдном месте.

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Зенитник будет представлен к награде “за умелые и своевременные действия”.

29 октября РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела разрушено промышленное здание. Однако, к счастью, нет погибших и пострадавших.