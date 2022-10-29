Октябрь, 29 в 0:00

Сегодня, 28 октября, правительство Украины внесло изменения в Правила пересечения государственной границы для граждан Украины с инвалидностью.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

— Внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Исключены из перечня документов, дающих право на пересечение границы лицам с инвалидностью, справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией согласно форме первичной учетной документации № 157-1/о как не содержащей данных, позволяющих идентифицировать личность, — говорится в сообщении.

К слову, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обратилось к властным органам Украины с предложением урегулировать нормы выезда мужчин за границу для уменьшения коррупционных рисков.

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Источник: Тарас Мельничук