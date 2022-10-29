Потери РФ в войне против Украины превысили 70 тыс. военных
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 70 250 военных российской оккупационной армии.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 550 захватчиков, 19 танков, 23 боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, сбили один самолет, один вертолет и пять беспилотников.
Общие боевые потери России в войне против Украины:
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- танки – 2 659 (+19);
- боевые бронированные машины – 5 401(+23);
- артиллерийские системы – 1708 (+9);
- РСЗО – 380 (+1);
- средства ПВО – 195 (+3);
- самолеты – 273 (+1);
- вертолеты – 252 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5);
- крылатые ракеты – 351;
- корабли /катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4107 (+19);
- специальная техника – 152 (+1).
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.
Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.