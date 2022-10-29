Октябрь, 29 в 9:30

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 70 250 военных российской оккупационной армии.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 550 захватчиков, 19 танков, 23 боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, сбили один самолет, один вертолет и пять беспилотников.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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танки – 2 659 (+19);

боевые бронированные машины – 5 401(+23);

артиллерийские системы – 1708 (+9);

РСЗО – 380 (+1);

средства ПВО – 195 (+3);

самолеты – 273 (+1);

вертолеты – 252 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5);

крылатые ракеты – 351;

корабли /катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4107 (+19);

специальная техника – 152 (+1).

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.