Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Залужный в разговоре с Милли назвал четыре ключевых усилия ВСУ в войне с Россией

Илья Нежигай, редактор ленты
Залужный в разговоре с Милли назвал четыре ключевых усилия ВСУ в войне с Россией

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал Главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли ключевые задачи украинских военных в противодействии российскому нашествию.

Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил на своей Facebook странице.

Залужный сообщил, что каждый телефонный разговор с Марком Милли начинает со слов благодарности лично генералу, президенту США Джо Байдену и всему Американскому народу за помощь, благодаря которой мы продолжаем борьбу.

Сейчас смотрят

Главнокомандующий ВСУ сообщил своему визави, что украинские Вооруженные силы сосредотачивают усилия на таких ключевых задачах:

  • Освобождение оккупированных территорий,
  • не допущение захвата врагом новых участков,
  • обеспечение прикрытия объектов критической инфраструктуры Украины средствами противовоздушной и противоракетной обороны,
  • и продолжение формирования и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.

— Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и, соответственно, атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет, — сообщил Валерий Залужный.

Он добавил, что благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров рубежи обороны остаются неизменными, а сама оборонительная операция выполняется успешно и в соответствии с планом.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные пытаются удержать оккупированные территории и не оставляют попыток наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Читайте
Спецподразделение Хорт ликвидировало заместителя начштаба ЧВК Вагнер

Фото: Валерій Залужний

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка