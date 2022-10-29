Октябрь, 29 в 1:29

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал Главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли ключевые задачи украинских военных в противодействии российскому нашествию.

Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил на своей Facebook странице.

Залужный сообщил, что каждый телефонный разговор с Марком Милли начинает со слов благодарности лично генералу, президенту США Джо Байдену и всему Американскому народу за помощь, благодаря которой мы продолжаем борьбу.

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Главнокомандующий ВСУ сообщил своему визави, что украинские Вооруженные силы сосредотачивают усилия на таких ключевых задачах:

Освобождение оккупированных территорий,

не допущение захвата врагом новых участков,

обеспечение прикрытия объектов критической инфраструктуры Украины средствами противовоздушной и противоракетной обороны,

и продолжение формирования и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.

— Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и, соответственно, атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет, — сообщил Валерий Залужный.

Он добавил, что благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров рубежи обороны остаются неизменными, а сама оборонительная операция выполняется успешно и в соответствии с планом.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные пытаются удержать оккупированные территории и не оставляют попыток наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Фото: Валерій Залужний