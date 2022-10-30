На Луганщине оккупанты усиленно минируют берега рек, трассы, дороги — Гайдай

Октябрь, 30 в 15:52

На Луганщине российские военные при отступлении с позиций усиленно минируют местность. Таким образом они пытаются замедлить контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире телемарафона Freeдом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Что касается Кременной и Сватово, то там заминировано вообще все. Я даже не представляю, сколько потребуется усилий в будущем, чтобы разминировать эту территорию. Поскольку оккупанты минируют усиленно берега рек, трассы, дороги. Вчера взорвали еще один мост. В целом военные РФ делают все возможное, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ, — объяснил он.

Напомним, на днях Сергей Гайдай уже сообщал, что из-за погодных условий контрнаступление ВСУ в Луганской области происходит не так быстро, как хотелось бы.

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Однако украинские военные все равно продвигаются вперед. Он напомнил, что освобождение захваченных территорий Луганской области будет тяжелым, поскольку у российских оккупантов было время, чтобы подтянуть резервы и все заминировать.