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Факты / Україна

Не давай солдатам “тепляк”! Под Херсоном оккупанты воруют военное имущество

Валентина Летяк, редактор ленты
Не давай солдатам “тепляк”! Под Херсоном оккупанты воруют военное имущество
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты, воюющие на Херсонщине, массово разворовывают военное имущество, которое им выдают. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора командира батальона ВС РФ с другим российским военным.

Он советует ему иметь свой тепловизор и ни в коем случае не давать солдатам, потому что украдут.

– Если есть возможность, бери себе ночник или “тепляк” (тепловизор), независимо от личного состава. Личный, он пригодится. Здесь в основном смутные времена по ночам происходят. И никогда не давай солдату. Лучше сам в бой. Потому что они домой отсылают. Здесь столько “тепляков” ушло налево! За руку ловил лично! Мне даже если будут предлагать, я откажусь от них, – жалуется оккупант.

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Тепловизор – это устройство, помогающее военным ночью вовремя “увидеть” врага, то есть невидимые для человеческого глаза тепловые излучения от различных предметов, существ и людей с точностью от 0,1°C и выше в виде специальной тепловой карты.

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