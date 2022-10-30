Не давай солдатам “тепляк”! Под Херсоном оккупанты воруют военное имущество
Российские оккупанты, воюющие на Херсонщине, массово разворовывают военное имущество, которое им выдают. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора командира батальона ВС РФ с другим российским военным.
Он советует ему иметь свой тепловизор и ни в коем случае не давать солдатам, потому что украдут.
– Если есть возможность, бери себе ночник или “тепляк” (тепловизор), независимо от личного состава. Личный, он пригодится. Здесь в основном смутные времена по ночам происходят. И никогда не давай солдату. Лучше сам в бой. Потому что они домой отсылают. Здесь столько “тепляков” ушло налево! За руку ловил лично! Мне даже если будут предлагать, я откажусь от них, – жалуется оккупант.
Тепловизор – это устройство, помогающее военным ночью вовремя “увидеть” врага, то есть невидимые для человеческого глаза тепловые излучения от различных предметов, существ и людей с точностью от 0,1°C и выше в виде специальной тепловой карты.