Октябрь, 30 в 6:40

Российские войска накануне продолжили обстреливать морские торгово-транспортные пути Днепро-Бугского лимана.

Открывали огонь оккупанты, в том числе из реактивных систем залпового огня Град.

Из тяжелой артиллерии и РСЗО армия РФ дважды обстреляла освобожденную в октябре Трифоновку.

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Как уточнили 30 октября в Оперативном командовании Юг, обошлось без потерь и разрушений.

В Новой Каховке россияне под предлогом подготовки к обороне эвакуируют местное население с улиц на побережье реки Днепр.

Такие же мероприятия продолжаются и в других населенных пунктах правобережья.

В течение боевого дня оккупанты шесть раз привлекали авиацию для ударов по точкам развертывания противовоздушной обороны, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники.

Украинская авиация ответила десятью авиаударами по скоплению живой силы врага и военной техники.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.

Согласно подтвержденным результатам, в течение дня уничтожено:

57 российских военных,

самоходную артиллерийско-минометную установку Нона,

самоходные гаубицы Акация и Мста-С,

гаубицы Д-20 и Мста-Б,

зенитные ракетно-пушечные комплексы Тунгуска и Панцирь-С1,

один танк,

семь единиц автомобильной бронетехники.

Кроме того, поврежден еще один танк и три единицы автобронетехники.

В Черном море РФ содержит 10 кораблей, среди которых три надводных ракетоносителя, вооруженные 24 крылатыми ракетами типа Калибр, а также один крупный десантный корабль.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 249-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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