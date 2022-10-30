Россияне открывали огонь по Днепро-Бугскому лиману и освобожденной Трифоновке
Российские войска накануне продолжили обстреливать морские торгово-транспортные пути Днепро-Бугского лимана.
Открывали огонь оккупанты, в том числе из реактивных систем залпового огня Град.
Из тяжелой артиллерии и РСЗО армия РФ дважды обстреляла освобожденную в октябре Трифоновку.
Как уточнили 30 октября в Оперативном командовании Юг, обошлось без потерь и разрушений.
В Новой Каховке россияне под предлогом подготовки к обороне эвакуируют местное население с улиц на побережье реки Днепр.
Такие же мероприятия продолжаются и в других населенных пунктах правобережья.
В течение боевого дня оккупанты шесть раз привлекали авиацию для ударов по точкам развертывания противовоздушной обороны, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники.
Украинская авиация ответила десятью авиаударами по скоплению живой силы врага и военной техники.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.
Согласно подтвержденным результатам, в течение дня уничтожено:
- 57 российских военных,
- самоходную артиллерийско-минометную установку Нона,
- самоходные гаубицы Акация и Мста-С,
- гаубицы Д-20 и Мста-Б,
- зенитные ракетно-пушечные комплексы Тунгуска и Панцирь-С1,
- один танк,
- семь единиц автомобильной бронетехники.
Кроме того, поврежден еще один танк и три единицы автобронетехники.
В Черном море РФ содержит 10 кораблей, среди которых три надводных ракетоносителя, вооруженные 24 крылатыми ракетами типа Калибр, а также один крупный десантный корабль.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 249-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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