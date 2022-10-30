Стали пушечным мясом для ВСУ: на Харьковщине почти уничтожили 12-тысячный корпус РФ

Октябрь, 30 в 0:03

В Украине почти полностью уничтожен 11-й армейский корпус ВС РФ, который должен был защищать Калининград, однако был переброшен на фронт в Харьковской области.

— Корпус, зажатый между двумя странами НАТО вдоль стратегического моря, должен был дать российским войскам преимущество в глобальной войне. Вместо этого он стал пушечным мясом для украинской армии, которая на бумаге была слабее российской. Сейчас Калининград почти беззащитен, и угроза, которую войска области когда-то составляли для НАТО, исчезла, — сообщает Forbes.

Журналисты отмечают, что к началу полномасштабного вторжения России в Украину в Калининграде было не менее 12 тысяч военных РФ. На вооружении силы РФ в области имели около 100 танков Т-72, ​​несколько сот боевых машин БТР, гаубицы Мста-С, а также ракеты БМ-27 и БМ-30.

Когда дела армии РФ на фронте стали ухудшаться, РФ мобилизовала 11-й армейский корпус, перекинув его на кораблях и самолетах в Белгород, а затем – на Харьковщину.

Сейчас смотрят

В издании отмечают, что три месяца тяжелых боев подорвали силы корпуса. Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области десятки тысяч россиян сбежали, сдались в плен или погибли на месте.

При этом 11-й армейский корпус пострадал больше, чем большинство формирований РФ в регионе. По информации Генштаба ВСУ, тогда корпус потерял 200 машин и половину личного состава.