В Севастополе второй раз за день раздаются взрывы: что известно
Требует проверки
В аннексированном Севастополе прогремели взрывы.
Об этом сообщают в местных Telegram каналах.
По неподтвержденным данным, на полуострове сейчас работает российское ПВО.
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Кроме того, о взрывах сообщается и на мысе Фиолент, что на юге Севастополя.
Пока ни украинская сторона, ни оккупационные “администрации” не комментировали информацию о взрывах.
Это вторая серия взрывов за 29 октября. Первые взрывы раздавались утром субботы, после чего Россия вышла из зерновой сделки, обвинив в этом Украину и Британию.