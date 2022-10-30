Октябрь, 30 в 0:08

В аннексированном Севастополе прогремели взрывы.

Об этом сообщают в местных Telegram каналах.

По неподтвержденным данным, на полуострове сейчас работает российское ПВО.

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Кроме того, о взрывах сообщается и на мысе Фиолент, что на юге Севастополя.

Пока ни украинская сторона, ни оккупационные “администрации” не комментировали информацию о взрывах.

Это вторая серия взрывов за 29 октября. Первые взрывы раздавались утром субботы, после чего Россия вышла из зерновой сделки, обвинив в этом Украину и Британию.