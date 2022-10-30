Октябрь, 30 в 1:11

Украина получила артиллерийское преимущество над Россией на Херсонском направлени.

Об этом пишет американская газета New York Times.

В материале издания говорится, что долгое время война в Украине велась в основном с воздуха, с помощью артиллерии, ракет, снарядов и беспилотников. И в течение многих месяцев Россия одерживала верх, имея возможность обстреливать украинские города, поселки и военные объекты с позиций, находящихся далеко за пределами досягаемости украинского оружия.

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Но в последние месяцы на линии фронта на юге Украины произошел перелом. По словам украинских командиров и военных аналитиков, благодаря западному оружию и самодельным беспилотникам, Украина теперь имеет превосходство в артиллерии в этом районе.

— Украина теперь имеет преимущество как в дальности стрельбы, так и в точности наведения ракет и артиллерийских снарядов, — пишет издание.

При этом российские военные по-прежнему представляют собой грозную силу: у них есть крылатые ракеты, внушительная армия и миллионы артиллерийских снарядов, хотя и неточных. При этом газета указывает, что точной и дальней артиллерии Росси как раз не хватает.

— Украинские солдаты уничтожают бронетехнику стоимостью в миллионы долларов с помощью дешевых самодельных беспилотников, а также с помощью более современных беспилотников и другого оружия, предоставленного Соединенными Штатами и союзниками, — отмечает NYT.

Издание указывает, что растущее преимущество Украины в артиллерии являет собой резкий контраст с боями по всей Украине летом, когда Россия обрушила на украинские позиции минометный и артиллерийский огонь, что позволило России медленно, хотя и с большими потерями, продвигаться на юге.

Сейчас в Херсонской области, говорят украинские командиры, стороны выпускают примерно одинаковое количество снарядов, но удары Украины не только более дальние, но и более точные благодаря ракетам GMLRS со спутниковым наведением и артиллерийским снарядам, предоставленным Западом.

Остается открытым вопрос, как долго российские войска смогут или захотят продержаться в Херсоне, отмечает NYT.

— Россия не в состоянии поддерживать логистические поставки на западный берег Днепра, — сказал Конрад Музыка, военный аналитик и директор компании Rochan Consulting, расположенной в Гданьске, Польша.

Он добавил, что заявление украинских военных о том, что они добились перевеса в артиллерии и ударах беспилотников на юге, “весьма правдоподобно”.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты вывозят из Херсона в Крым транспортные средства, которые находились в коммунальной собственности города. Также сообщается об относительном вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города.