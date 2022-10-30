Как Россия ворует украинское зерно из Запорожья — расследование Financial Times

Октябрь, 30 в 19:41

Газета Financial Times рассказала, как Россия торгует украденным украинским зерном из территории Запорожской области. Об этом говорится в расследовании издания.

Сообщается, что в июне оккупанты создали “государственный зерновой оператор” во временно оккупированном Бердянске, который возглавил бизнесмен из Санкт-Петербурга Никита Бусел.

Однако оператор, который должен был формировать фейковый госфонд зерна для продажи ворованной агропродукции, не зарегистрирован ни в Украине, ни в России. Оккупационная администрация постоянно хвасталась, что регион экспортирует около 5 тыс. тонн зерна в день по железной дороге и около 1,5 тыс. — 2 тыс. тонн автомобильным транспортом.

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Для вывоза зерна за пределы Украины террористы из РФ использовали судно Pawell под флагом Сирии, принадлежащее, вероятно, фиктивной британской компании Pawell Shipping Co LLP LLPCo. 31 июля корабль прибыл в Керчинский пролив и выключил транспондер, после чего отправился в сторону порта.

На радарах Pawell снова появился 15 августа. Это произошло спустя два дня после того, как в документах, которые увидел FT, судно было заполнено 2 675 тонн пшеницы в Бердянске. Pawell раньше обжился документами, якобы зерно загрузили не в украинском порту, а в порту Кавказа в РФ.

Газета пишет, что все документы вносятся в российские базы, поэтому у таможенников иностранных государств нет значительных оснований сомневаться в легальности груза.

В дальнейшем это судно отправилось в Турцию, где корабль разгрузили в порту Самсун – транспортер на этот период снова выключили. Когда судно в следующий раз появилось в доступе, оно уже было пустым. Конечным пунктом назначения был небольшой порт Хопа (Турция), недалеко от границы с Грузией.

В начале октября The Associated Press опубликовали расследование, в котором отмечалось, что Россия заработала на контрабанде украинского зерна минимум $530 млн. В ходе расследования выяснили, что РФ использовала фальсифицированные декларации и уловки для кражи украинского продовольствия.