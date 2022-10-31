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Факты / Україна

Эксперт рассказала, как будут восстанавливать памятники архитектуры Украины, разрушенные российскими агрессорами

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Эксперт рассказала, как будут восстанавливать памятники архитектуры Украины, разрушенные российскими агрессорами

Вследствие широкомасштабной российской агрессии в Украине повреждены или разрушены сотни старинных зданий. Наша страна уже имеет удачный опыт реставрации исторических сооружений, в частности это ревитализация дома Новикова на столичном Подоле.

Накануне, 26 октября, во время киевской международной научно-практической конференции Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация заслуженный архитектор Украины Анна Бондарь рассказала о масштабах варварских разрушений, осуществленных оккупантами.

Так, по данным Минкультуры, на конец октября 2022 года в нашей стране пострадали 171 памятник, 146 старинных зданий, 58 памятников и произведений искусства, 44 музея. Это еще без учета библиотек, театров и жилых зданий, которые не имели статуса памятников архитектуры, однако являются историческими сооружениями.

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— Что нам будет мешать восстанавливать города после войны? Все скажут – отсутствие денег. А мне кажется, что средств как раз не будет мало, учитывая опыт стран, которые пережили войну. Все они имели большую международную поддержку, поэтому уверена, что и Украина здесь не станет исключением, – рассказала Анна Вячеславовна.

По мнению Анны Бондарь, среди главных вызовов восстановления архитектурных сокровищ Украины есть проблема приспособления старинных зданий под потребности современного города и недостаток профессиональных реставраторов из-за непродуманной политики государства в прошлые годы.

— Сложно найти оптимальное решение. Известно, что памятник архитектуры жив до тех пор, пока эксплуатируется. Но не повредит ли это зданию? Очевидно, что нужно привлекать к решению таких вопросов и научно-методический совет при Министерстве культуры, и консультативные советы. Активнее работать над выработкой идеологии приспособления, – заметила заслуженный архитектор.

Бондарь напомнила, что в Украине до сих пор нет отдельной специальности архитектор-реставратор. Как нет и отдельного сертификата для представителей этой профессии.

— Сейчас архитектор, получивший соответствующее образование, но не имеющий опыта работы с памятниками архитектуры, имеет формальное право работать с ними. И это большая проблема. Специалистов, работавших в 1990-е, уже нет. Нужно вернуть профильную специальность в техникумы, строительные колледжи и учреждения высшего образования, – подчеркнула Бондарь.

Ранее весь комплекс подобных проблем удачно решили инвесторы реставрации дома Новикова на киевском Подоле. До 2017-го дом, возведенный в 1893 году по заказу зажиточного купца Яна Новикова, находился в аварийном состоянии.

Оксана Гуляева, представительница нынешних собственников здания, CEO инвестиционной компании Dovgiy Family Office, рассказала:

— Более десятилетия здание оставалось без надлежащей консервации, мерзло и мокло под дождями и снегами. Стены были насквозь мокрые, их буквально пришлось высушивать. К сожалению, из-за такой эксплуатации было уничтожено много красивых архитектурных элементов. Впрочем, наша команда поставила амбициозную цель – сохранить и восстановить максимум из возможного.

Работы проводило архитектурное бюро Николая Вихарева VIHAREV, которое опиралось на архивные данные и старые фото дома. В итоге удалось восстановить оригинальные элементы фасада и внутреннего обрамления. А в 2018-ом (лишь за год!) дом был введен в эксплуатацию. Новые собственники тщательно продумали и вопрос приспособления сооружения – там расположились офисный центр и ресторан.

Напомним, что организатором конференции Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация выступил столичный Департамент охраны культурного наследия. Главным партнером мероприятия стала инвестиционная компания семьи Довгих Dovgiy Family Office, которая системно принимает участие в защите и восстановлении историко-культурных объектов Киева.

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