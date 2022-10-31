Эксперт рассказала, как будут восстанавливать памятники архитектуры Украины, разрушенные российскими агрессорами

Октябрь, 31 в 13:25

Вследствие широкомасштабной российской агрессии в Украине повреждены или разрушены сотни старинных зданий. Наша страна уже имеет удачный опыт реставрации исторических сооружений, в частности это ревитализация дома Новикова на столичном Подоле.

Накануне, 26 октября, во время киевской международной научно-практической конференции Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация заслуженный архитектор Украины Анна Бондарь рассказала о масштабах варварских разрушений, осуществленных оккупантами.

Так, по данным Минкультуры, на конец октября 2022 года в нашей стране пострадали 171 памятник, 146 старинных зданий, 58 памятников и произведений искусства, 44 музея. Это еще без учета библиотек, театров и жилых зданий, которые не имели статуса памятников архитектуры, однако являются историческими сооружениями.

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— Что нам будет мешать восстанавливать города после войны? Все скажут – отсутствие денег. А мне кажется, что средств как раз не будет мало, учитывая опыт стран, которые пережили войну. Все они имели большую международную поддержку, поэтому уверена, что и Украина здесь не станет исключением, – рассказала Анна Вячеславовна.

По мнению Анны Бондарь, среди главных вызовов восстановления архитектурных сокровищ Украины есть проблема приспособления старинных зданий под потребности современного города и недостаток профессиональных реставраторов из-за непродуманной политики государства в прошлые годы.

— Сложно найти оптимальное решение. Известно, что памятник архитектуры жив до тех пор, пока эксплуатируется. Но не повредит ли это зданию? Очевидно, что нужно привлекать к решению таких вопросов и научно-методический совет при Министерстве культуры, и консультативные советы. Активнее работать над выработкой идеологии приспособления, – заметила заслуженный архитектор.

Бондарь напомнила, что в Украине до сих пор нет отдельной специальности архитектор-реставратор. Как нет и отдельного сертификата для представителей этой профессии.

— Сейчас архитектор, получивший соответствующее образование, но не имеющий опыта работы с памятниками архитектуры, имеет формальное право работать с ними. И это большая проблема. Специалистов, работавших в 1990-е, уже нет. Нужно вернуть профильную специальность в техникумы, строительные колледжи и учреждения высшего образования, – подчеркнула Бондарь.

Ранее весь комплекс подобных проблем удачно решили инвесторы реставрации дома Новикова на киевском Подоле. До 2017-го дом, возведенный в 1893 году по заказу зажиточного купца Яна Новикова, находился в аварийном состоянии.

Оксана Гуляева, представительница нынешних собственников здания, CEO инвестиционной компании Dovgiy Family Office, рассказала:

— Более десятилетия здание оставалось без надлежащей консервации, мерзло и мокло под дождями и снегами. Стены были насквозь мокрые, их буквально пришлось высушивать. К сожалению, из-за такой эксплуатации было уничтожено много красивых архитектурных элементов. Впрочем, наша команда поставила амбициозную цель – сохранить и восстановить максимум из возможного.

Работы проводило архитектурное бюро Николая Вихарева VIHAREV, которое опиралось на архивные данные и старые фото дома. В итоге удалось восстановить оригинальные элементы фасада и внутреннего обрамления. А в 2018-ом (лишь за год!) дом был введен в эксплуатацию. Новые собственники тщательно продумали и вопрос приспособления сооружения – там расположились офисный центр и ресторан.

Напомним, что организатором конференции Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация выступил столичный Департамент охраны культурного наследия. Главным партнером мероприятия стала инвестиционная компания семьи Довгих Dovgiy Family Office, которая системно принимает участие в защите и восстановлении историко-культурных объектов Киева.