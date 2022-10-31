На Одесской таможне во время обысков в контейнере нашли вертолет Ми-2
ДБР во время обысков на Одесской таможне обнаружило в контейнере многоцелевой вертолет Ми-2, который уже 8 месяцев мог выполнять боевые задания на фронте.
Следственные действия продолжаются, а именно устанавливаются владельцы техники и обстоятельства перемещения вертолета.
— Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не предприняли никаких шагов для своевременного растаможивания вертолета, — сообщают в ДБР.
Вертолет изъят и решается вопрос о передаче его на нужды ВСУ.
Отмечается, что ДБР продолжает результативную “ревизию” скрытых от растаможки 133 контейнеров на Одесской таможне.
Сообщается, что Бюро в рамках расследования ранее задокументировало масштабные злоупотребления на Одесской таможне, где ущерб государству уже составляет 300 млн грн, а работа продолжается.