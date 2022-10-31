Оккупанты вывозят из Херсонщины вышки сотовой связи ‒ Генштаб
На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты демонтируют оборудование вышек сотовой связи.
Его вывозят на территорию временно оккупированной Донецкой области для настройки и расширения покрытия так называемых национальных операторов связи.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке.
По информации наших военных, также идет подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники оккупантов из правобережной части Херсонской области.
Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически проводится проверка исправности и готовности барж.
Как сообщили в Генштабе, две из них на днях успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.
Также за минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области.
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