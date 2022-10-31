Октябрь, 31 в 21:02

Местные паблики сообщают об отдаленных звуках взрывов в Харькове.

Ждем официальной информации.

Между тем, в области звучит воздушная тревога.

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Война в Украине длится 250-й день.

Напомним, что во время очередной массированной атаки войск РФ 31 октября были нанесены повреждения 18 объектам в 10 регионах Украины. Большинство из этих объектов энергетические. Из-за этого на всей территории Украины начались аварийные отключения электроснабжения.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.