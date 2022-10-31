Октябрь, 31 в 20:00

В последнее время резко возросло количество суточных потерь личного состава оккупационных войск РФ. На это влияют два фактора.

Соответствующий анализ обнародовал в своем Telegram-канале военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

– Думаю, все обратили внимание на рост количества ликвидированных оккупантов в последние дни в отчетах Генерального штаба ВСУ. Собственно, ничего удивительного. Дело в том, что сейчас в зоне боевых действий сформировано два фактора, влияющих на такой рост потерь, – отметил Коваленко.

По его словам, первый фактор состоит в том, что в боевых действиях начали принимать участие подразделения РФ, недавно пополненные мобилизованными россиянами. Командование отправляет их в прямые столкновения с подразделениями Вооруженных сил Украины.

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Коваленко уточнил, что, например, 423 мотострелковый полк РФ состоит практически из одних мобилизованных, а в 57 мотострелковой бригаде их более 60%.

– Абсолютно неподготовленные, недоукомплектованные техникой и офицерским составом подразделения сейчас стоят против мотивированных ВСУ. Результат этого противостояния отражается в цифрах, — подчеркнул эксперт.

Второй фактор, влияющий на рост количества ликвидированных оккупантов, заключается в их размещении. К примеру, когда российское командование сосредотачивает на одной небольшой локации большое количество войск, то делает их более уязвимыми для ударов ВСУ.

В качестве примера Коваленко привел ситуации на правом берегу Херсонской области. Там сейчас сосредоточено около 25 батальонно-тактических групп врага. И такая плотность приводит к “тесноте на плацдарме” и уязвимости оккупантов, погибающих под обстрелами артиллерии ВСУ.

Существенное увеличение потерь оккупантов наблюдается в течение последних нескольких дней. Например, 30 октября в Генеральном штабе ВСУ отчитались о 950 ликвидированных захватчиках. Это рекордная цифра за время войны.

31 октября стало известно об уничтожении еще 620 российских оккупантов.

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко