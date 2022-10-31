Октябрь, 31 в 15:39

Утром 31 октября в небе над Киевом силы противовоздушной обороны уничтожили 12 вражеских целей.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

– Из этих 16 целей гарантированно уничтожили 12. Также уже вернули напряжение на одном из водозаборов. В ближайшее время в городе возобновят водоснабжение. Мы стараемся минимизировать последствия таких ударов. Все службы работают в чрезвычайном режиме, – рассказал он.

Напомним, утром 31 октября в Киеве прогремели взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщили, что благодаря эффективной работе сил ПВО попаданий по столице не зафиксировано.

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Однако утренние удары по Киевщине повлияли на водо- и энергоснабжение столицы. В частности, в Киевводоканале сообщили, что из-за аварийной ситуации в Киеве 80% потребителей остались без воды.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате утренней массированной атаки 31 октября были нанесены повреждения 18 объектам в 10 регионах Украины.

Источник: Вечерний Киев