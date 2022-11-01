Ноябрь, 01 в 0:24

В течение 31 октября российские войска выпустили по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101, одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракет до С-300 и пять беспилотников.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

— Только сегодня противник выпустил по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа Shahid-136 и один БПЛА Ланцет-3. Не знаю как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю, — написал он.

Залужный отметил, что победа Украине дается очень тяжело, однако она непременно будет.

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Напомним, что сегодня Силы противовоздушной обороны сбили 45 из 55 вражеских ракет, выпущенных из самолетов стратегической авиации.