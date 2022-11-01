Ноябрь, 01 в 16:32

Вероятная переброска Россией в Беларусь гиперзвуковых ракет Кинжал является скорее попыткой надавить на страны Запада. На ситуацию в небе Украины это никак не повлияет.

Об этом заявил сегодня на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос, как перебрасывание Кинжалов в Беларусь может повлиять на ситуацию в украинском небе.

– Не может никак повлиять. Повлиять может уменьшение количества этих Кинжалов или их полное отсутствие, — отметил Игнат.

Он напомнил, что гиперзвуковые ракеты Кинжал летят на расстояние в тысячи километров (2 тыс. км и более) и запускаются с самолетов стратегической авиации, в том числе МиГ-31К и других.

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Так что неважно, откуда агрессор запускает эти ракеты. Имея такую дальность полета, они могут угрожать Украине как из временно оккупированного Крыма, так и из РФ или Беларуси.

– Могут угрожать любой точке Украины, наносить удар, на который реагировать будет очень тяжело. Поэтому неважно, где этот самолет находится: или он где-то в Крыму, или в РФ, или на территории Беларуси. Его пребывание на территории Беларуси – это больше угроза не столько Украине, сколько бряцание этим оружием в адрес западных стран, Европы, — подчеркнул Игнат.

Сегодня британская разведка обнародовала данные, что Россия перебросила в Беларусь два истребителя-перехватчика МиГ-31К, способных нести ракеты Кинжал. В разведке уточнили, что агрессор имеет немного этих ракет, и размещение их в Беларуси предоставит РФ незначительное дополнительное преимущество для поражения целей в Украине.

Источник: Media Center Ukraine