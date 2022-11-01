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Факты / Україна

Глава ОВА опроверг информацию о якобы утренних взрывах во Львовской области

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
львівський вокзал
Фото: Depositphotos

Во время воздушной тревоги взрывов во Львовской области 1 ноября не было. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

По его словам, звуки, которые местные жители могли услышать перед воздушной тревогой, – не взрывы. Они были под контролем соответствующих служб.

Сейчас в Украине действительно объявлена воздушная тревога. Однако Максим Козицкий напомнил: все, что важно знать жителям Львовской области, он оперативно сообщает в своих соцсетях.

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Соответственно, информация о якобы взрывах на Львовщине, которую распространяют некоторые СМИ, блогеры и Telegram-каналы, не соответствует действительности.

Где именно сейчас есть опасность ракетного удара, а где ситуация спокойная — можно посмотреть на интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине.

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