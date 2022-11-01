Карта боевых действий на 01.11.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток армия РФ нанесла 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершила более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Подразделения противовоздушной обороны Украины на разных направлениях сбили четыре вражеских вертолета, два беспилотника и 45 крылатых ракет.
Карта боевых действий в Украине на 01.11.2022
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Полномасштабная война в Украине длится уже 251-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.