Ноябрь, 01 в 8:03

В течение суток армия РФ нанесла 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершила более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Подразделения противовоздушной обороны Украины на разных направлениях сбили четыре вражеских вертолета, два беспилотника и 45 крылатых ракет.

Карта боевых действий в Украине на 01.11.2022

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине длится уже 251-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.