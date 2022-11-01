Ноябрь, 01 в 18:29

В Черном море замечено существенное сокращение корабельной группировки РФ. При этом среди оставшихся на дежурстве кораблей нет носителей крылатых ракет Калибр.

Об этом говорится в сводке Оперативного командования Юг.

– В акватории Черного моря корабельная группировка вражеского войска имеет существенное сокращение до 6 единиц, которые продолжают укрываться за крымским побережьем. На дежурстве носителей крылатых ракет не зафиксировано. Но это не означает, что Калибры не могут быть применены, — подчеркивается в сообщении.

В ОК Юг отметили, что в настоящее время сохраняется опасность ракетных ударов РФ как с суши, так и с использованием стратегической и тактической авиации. Кроме того, оккупанты могут применять для атак дроны-камикадзе.

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Поэтому украинцам не стоит терять бдительность и пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

В Военно-морских силах ВСУ также подтвердили тот факт, что в Черном море сейчас нет российских кораблей с ракетами Калибр на борту. То есть на боевом дежурстве находятся суда без ракетного залпа.

Как известно, утром в субботу, 29 октября, в оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов в акватории бухты, где расположен Черноморский флот РФ. В результате пострадали российские военные корабли, на которых размещались крылатые ракеты.

Есть неподтвержденная информация, что мог быть поражен фрегат Адмирал Макаров, ставший флагманом после потери оккупантами крейсера Москва.

Согласно расследованию группы волонтеров GeoConfirmed, 29 октября были поражены по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе Адмирал Макаров и тральщик Иван Голубец.

Источник: ВМС ВСУ, ОК Юг