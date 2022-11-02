Ноябрь, 01 в 23:44

Благотворительный фонд Повернись живим и сеть АЗК OKKO запускают инициативу Око за око, целью которой является приобретение 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов Shark.

Общая стоимость проекта – 325 млн грн. За эти деньги хотят приобрести:

75 самолетов с подвесом;

25 специально разработанных под комплекс полноприводных транспортов Torsus;

25 станций управления (интегрированы в авто);

25 пусковых установок;

комплект запасных частей, ЗИП и трехнедельный курс обучения экипажей операторов.

— Это решение “под ключ” — мы не просто покупаем очередной беспилотник или комплекс, мы в буквальном смысле создаем автономную самодостаточную беспилотную авиационную систему, способную работать в плохую погоду (зимой), быстро доставлять и покидать район полетов, безопасно транспортировать комплекс по бездорожью и просто надежно работать, а не создавать проблемы, — написал глава фонда Повернись живим Тарас Чмут.

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Присоединиться к сбору можно, заправившись PULLS 95 или PULLS Diesel в сети АЗК ОККО. С каждого литра этих видов топлива 1 грн будут автоматически передавать на беспилотники.

Для донатов можно использовать специальный счет инициативы.

Фото: Повернись живим