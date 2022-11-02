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Факты / Україна

Око за око: Повернись живим объявил сбор на украинские беспилотники Shark

Валентина Чорна, редактор ленты
Shark

Благотворительный фонд Повернись живим и сеть АЗК OKKO запускают инициативу Око за око, целью которой является приобретение 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов Shark.

Общая стоимость проекта – 325 млн грн. За эти деньги хотят приобрести:

  • 75 самолетов с подвесом;
  • 25 специально разработанных под комплекс полноприводных транспортов Torsus;
  • 25 станций управления (интегрированы в авто);
  • 25 пусковых установок;
  • комплект запасных частей, ЗИП и трехнедельный курс обучения экипажей операторов.

— Это решение “под ключ” — мы не просто покупаем очередной беспилотник или комплекс, мы в буквальном смысле создаем автономную самодостаточную беспилотную авиационную систему, способную работать в плохую погоду (зимой), быстро доставлять и покидать район полетов, безопасно транспортировать комплекс по бездорожью и просто надежно работать, а не создавать проблемы, — написал глава фонда Повернись живим Тарас Чмут.

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Присоединиться к сбору можно, заправившись PULLS 95 или PULLS Diesel в сети АЗК ОККО. С каждого литра этих видов топлива 1 грн будут автоматически передавать на беспилотники.

Для донатов можно использовать специальный счет инициативы.

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Фото: Повернись живим

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