Оккупанты силой выселяют жителей Каховки и Новочерноморья – Генштаб ВСУ
Российские оккупанты принудительно выселяют из жилищ людей в Херсонской области.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подобные факты зафиксированы в Каховке и Новочерноморье.
Так, в Каховке силой выселяют из жилищ людей, проживающих вдоль берега Днепра.
Вокруг их домов российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и возводят минно-взрывные заграждения.
Психологически и физически давят россияне и на мирных жителей Новочерноморья Скадовского района.
– Людей выгоняют из собственных жилищ, а в их дома планируют заселить оккупантов, – сообщают в Генштабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 251-е сутки.
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