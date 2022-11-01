Ноябрь, 01 в 7:47

Российские оккупанты принудительно выселяют из жилищ людей в Херсонской области.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подобные факты зафиксированы в Каховке и Новочерноморье.

Так, в Каховке силой выселяют из жилищ людей, проживающих вдоль берега Днепра.

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Вокруг их домов российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и возводят минно-взрывные заграждения.

Психологически и физически давят россияне и на мирных жителей Новочерноморья Скадовского района.

– Людей выгоняют из собственных жилищ, а в их дома планируют заселить оккупантов, – сообщают в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 251-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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