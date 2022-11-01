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Факты / Україна

Несмотря на новые российские удары: в Киев приехала заместитель госсекретаря США

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Карен Донфрід та Бріджит Брінк

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Карен Донфрид прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

— Несмотря на новые российские удары по критической инфраструктуре, я приветствовала заместителя госсекретаря США Карен Донфрид в Киеве, чтобы она могла услышать от украинцев, как США могут поддержать Украину в то время, когда она отстраивается и освобождает территории в условиях продолжающихся обстрелов, — написала Бринк в Twitter.

В пресс-службе Госдепа США сообщили, что цель визита — отметить дальнейшую поддержку Украины, которая защищает свою свободу в войне с Россией.

В украинской столице у Донфрид запланированы встречи с министрами и сотрудниками Офиса президента, чтобы обсудить текущие усилия США по оказанию оборонной и энергетической помощи Украине и дальнейшее восстановление нашей страны.

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Заместительница Энтони Блинкена встретится с лидерами гражданского общества, чтобы обсудить вопрос дальнейшей помощи украинскому народу в реализации его стремлений.

Источник: Госдеп США

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