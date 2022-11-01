Несмотря на новые российские удары: в Киев приехала заместитель госсекретаря США

Ноябрь, 01 в 17:13

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Карен Донфрид прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

— Несмотря на новые российские удары по критической инфраструктуре, я приветствовала заместителя госсекретаря США Карен Донфрид в Киеве, чтобы она могла услышать от украинцев, как США могут поддержать Украину в то время, когда она отстраивается и освобождает территории в условиях продолжающихся обстрелов, — написала Бринк в Twitter.

Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря @StateEUR Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів pic.twitter.com/eVFpz8MAlT Сейчас смотрят — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 1, 2022

В пресс-службе Госдепа США сообщили, что цель визита — отметить дальнейшую поддержку Украины, которая защищает свою свободу в войне с Россией.

В украинской столице у Донфрид запланированы встречи с министрами и сотрудниками Офиса президента, чтобы обсудить текущие усилия США по оказанию оборонной и энергетической помощи Украине и дальнейшее восстановление нашей страны.

Заместительница Энтони Блинкена встретится с лидерами гражданского общества, чтобы обсудить вопрос дальнейшей помощи украинскому народу в реализации его стремлений.

Источник: Госдеп США