Ноябрь, 01 в 17:36

Россия продолжает использовать на войне в Украине запрещенные во всем мире фосфорные бомбы. Недавно от этих боеприпасов пострадал Бахмут в Донецкой области.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта, обнародованный Службой безопасности Украины.

— Наши хохлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта х*ня, если на кожу попадает, на тело, прожигает до костей. И прям зарево такое, п*зда была, — рассказывает захватчик своей жене.

И такое вооружение, как уверяет оккупант, есть только у России: у них нет такой х*йни, только у наших есть.

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В СБУ подчеркнули, что даже такие методы не помогут оккупантам, и они обязательно будут отвечать за свои преступления.

Следователи СБУ уже открыли более 15 тыс. производств по 438 статье (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 251-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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