Ноябрь, 01 в 1:02

Европейская комиссия подготовила три варианта финансовой поддержки Украины на 2023 год. Всего ЕС имеет намерение выделить около €18 млрд.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Средствами от Евросоюза планируют покрыть около половины дефицита украинского госбюджета, который составит $38—40 млрд. Киев будет получать деньги ежеквартально, начиная с января.

Сейчас смотрят

Первый вариант финансовой поддержки состоит в том, чтобы одолжить деньги под так называемый “запас прочности”, или разницу между максимальной суммой, которую блок может привлечь от стран-членов ЕС, и фактическими расходами ЕС.

Для этого необходимо согласие всех стран ЕС и Европейского парламента, а также изменения в нормативные акты ЕС.

Второй вариант – предоставление странами бюджетных гарантий Еврокомиссии, что происходит и сейчас. Но теперь они должны будут покрывать 100% от суммы, а не 61%, поскольку “другого бюджетного покрытия” в бюджете ЕС не осталось.

Предоставление таких гарантий может замедлить пособие на несколько месяцев, оценивают в ЕК.

Третий вариант — аналогичный второму, но без национальных гарантий. В случае нехватки средств Еврокомиссия должна будет сократить запланированные расходы ЕС, а также заимствовать и предоставлять кредиты на обратной основе.