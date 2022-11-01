Сделала татуировку с его словами, это дает силы: рассказ жены пленного военного

Ноябрь, 01 в 14:35

Командир взвода 36 бригады морской пехоты, старший лейтенант Алексей Сабащук из Винницкой области уже 169 дней находится в плену российских оккупантов.

Защищать Украину от захватчиков он пошел добровольцем, позже окончил военное учреждение высшего образования. Три года назад Алексей подписал контракт с ВСУ.

Жена командира Наталья рассказала, что разговаривала с ним по телефону в начале апреля. Он поздравил ее с днем ​​рождения и попросил писать каждый день. Однако с тех пор связь оборвалась.

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После длительных поисков Наталья нашла имя мужа в российских списках. Еще одну новость получила от его коллеги, освобожденной из российского плена летом. Оказалось, что в плен Алексей Сабащук попал во время боев за Мариуполь.

Дома его ждет большая семья: родители, друзья и дочь Милана. По словам жены, девочка очень скучает по папе. Чтобы Алексей мог наверстать упущенное, она постоянно снимает для него успехи Миланы.

С 4 апреля Наталья отправила Алексею 357 сообщений. Говорит, что будет делать это, пока он не вернется домой.

На годовщину супружеской жизни она сделала татуировку последней записки, написанной для нее Алексеем. Это были слова: Я люблю тебя.

– Каждый раз, когда мне тяжело, смотрю на нее, и будто он рядом. Это придает силы не сдаваться, не опускать руки, — говорит Наталья.

Женщина признает, что никогда не была публичным человеком. Но сегодня на весь мир готова кричать и умолять, чтобы ее мужа вернули домой.

Она убеждена, что ни в коем случае мы не должны забывать о наших воинах, ведь они – все, что у нас есть.

Фото: Наталья Сабащук