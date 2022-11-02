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Факты / Україна

Не долетели до Киева: ПВО сбила ночью шесть дронов Shahed-136

Валентина Летяк, редактор ленты
Дрони атакували Київ

На подлете к Киеву ночью 2 ноября силы противовоздушной обороны сбили шесть дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

– Спасибо нашей ПВО, – говорится в сообщении.

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В целом за ночь, по данным Воздушных сил ВСУ, в восточных и центральных областях Украины уничтожено 12 из 13 дронов-камикадзе Shahed-136.

В частности, шесть беспилотников сбили зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы Воздушного командования Восток, еще шесть – в зоне ответственности Воздушного командования Центр.

Фото: Віталій Кличко

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