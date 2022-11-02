Не исключаем перемещение людей: Старух об отоплении в Запорожье и ударах РФ

Ноябрь, 02 в 19:35

Решение властей о перемещении людей будут зависеть от ситуации в Запорожье и области, а также от силы ударов РФ по критической инфраструктуре.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

– Понятно, что нужно будет перемещать людей в те регионы, где будет тепло. Даже в пределах города это нужно будет делать, если в правой части будет тепло и электричество, а в левой потребуется длительное время, чтобы все восстановить. Ясно, что будем перемещать людей и жителей громад, — говорит Старух.

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Кроме того, он отметил, что в Запорожье ракеты С-300 долетают за 40 секунд и ПВО не успевает сработать.

– Мы очень близко к линии столкновения и поэтому ракеты в нас летят не столько крылатые, а С-300, которые ракеты ПВО. Они 45-50 секунд летят и ПВО не успевает сработать. И сирена включается на 10-15 секунд раньше взрывов, — говорит председатель ОВА.

Также он отметил, что энергетическая система устроена таким образом, что способна перенести сложные испытания, а энергетики достаточно профессиональны. Поэтому если днем фактически весь город был без света, громады вокруг, то на вечер удалось возобновить энергоснабжение.