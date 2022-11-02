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Факты / Україна

РФ может создать мощные ударные группировки на двух направлениях – генерал Забродский

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
РФ может создать мощные ударные группировки на двух направлениях – генерал Забродский
Фото: Depositphotos

В 2023 году российские оккупанты могут создать две мощные ударные группировки на Запорожском и Сумском направлениях.

Это может стать результатом перебрасывания выведенных из Херсонского плацдарма войск РФ. Такое мнение высказал первый заместитель председателя оборонного комитета Рады, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

По его словам, задача этих группировок может состоять в том, чтобы нанести два удара с северного и южного направлений.

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Северная группировка, вероятно, может действовать по направлению Сумы – Полтава – Днепр, а южная – Запорожье – Днепр. Между тем войска РФ на Востоке будут пытаться сковать ВСУ и сделать невозможным использование наших подразделений на других угрожающих направлениях.

Конечной военной целью такой операции, по мнению Забродского, может быть стратегическое окружение ВСУ на левом берегу реки Днепр, о чем мечтают оккупанты.

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Однако генерал заверил, что этот замысел не является новым и неожиданным. По его словам, такой план, вероятно, рассматривался командованием РФ как вариант развития ситуации весной этого года. Его отдельные элементы враг даже пытался реализовать.

В то же время Забродский подчеркнул, что Украина уже укрепила и продолжает укреплять оборону на указанных направлениях.

По его мнению, перспективным является создание новых мощных украинских оперативных группировок: на Юге – в районе восточнее Запорожья, на Севере – в районе Сум.

Он объяснил, что в случае успеха врага они создавали бы для него существенную фланговую угрозу и давали бы гарантированную возможность прорыва возможного окружения.

По расчетам Забродского, для выполнения указанных задач необходимо создать два оперативных объединения, в составе каждого из которых должно быть 4-5 общевойсковых, 2-3 танковых и 1-2 артиллерийских бригад.

В целом это до 600 танков, до 1100 БТР/БМП и до 500 орудий и РСЗО. Генерал убежден, что с учетом плановых поставок вооружения и военной техники партнерами и возможностей отечественных ремонтных предприятий такие показатели вполне реалистичны.

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Источник: Укринформ
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