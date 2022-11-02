Ноябрь, 02 в 17:18

После атаки России на энергетическую инфраструктуру на Оболони, Виноградаре, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке могут выключать электроэнергию вне графика стабилизационных отключений.

Такие меры будут применяться из-за перегрузки сетей во избежание массовых аварий.

В ДТЭК отметили, что энергетики прилагают все усилия, чтобы до конца недели наладить ситуацию.

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Напомним, из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре в Украине ввели стабилизационные отключения света.