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Факты / Україна

В некоторых районах Киева возможны экстренные отключения света: список

Евгения Грейс, редактор ленты
Графік відключення світла у Києві зміниться
Фото: Pixabay

После атаки России на энергетическую инфраструктуру на Оболони, Виноградаре, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке могут выключать электроэнергию вне графика стабилизационных отключений.

Такие меры будут применяться из-за перегрузки сетей во избежание массовых аварий.

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В ДТЭК отметили, что энергетики прилагают все усилия, чтобы до конца недели наладить ситуацию.

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Напомним, из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре в Украине ввели стабилизационные отключения света.

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