Ноябрь, 02 в 15:44

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своей личной борьбе в рамках полномасштабной войны в Украине и прокомментировал российские обстрелы украинских энергетических объектов.

– Когда началась полномасштабная война, я был в Лондоне в командировке. В полпятого утра жена позвонила мне и сообщила о том, что началось. Я прочел новости и увидел, что обстреляли ракетами аэропорты. Я понимал, что самолеты уже не полетят в Украину, – рассказал Усик в рамках Web Summit 2022.

Он рассказал, что поменял самолеты на Польшу и оттуда добирался несколькими машинами.

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Боксер вспомнил, что особенно сложно было на границе, так как многие люди пытались выехать из страны.

– Паника, стреляют, но мы вернулись. Думаю, на это ушли где-то сутки. Когда я был уже у ворот своего дома, несмотря на то, что в Украину летели бомбы, я был спокоен, что уже дома.

Многие люди спрашивают меня, почему я не выеду из Украины или почему я вернулся. Потому что это мой дом. Дом бросать нельзя. Там моя семья, там мои дети и там все то, что дал мне Господь, – сказал Усик.

Он уточнил, что его личная борьба в этой войне началась с того, что он собрался с группой друзей и пошел в терроборону – защищать периметр, где они жили, от мародеров и агрессоров.

Боксер отметил, что в это время забыл о боксе, но тренировался каждый день – весной у него должен был пройти матч-реванш с Энтони Джошуа.

– Но я решил, что никакого матча-реванша делать не буду. Первый месяц, когда происходила война, я находился в Киеве и пытался как-то помогать людям, которые нуждались в этом. Я хотел вывезти семью – жену и троих детей, – чтобы мне было легче. Но жена сказала, что никуда не поедет, так как это ее дом. Что ей тут будет лучше, она ничего не боится и вообще – ей нужно оружие, – рассказал Александр Усик.

Позднее, по его словам, его уговорили все же согласиться на этот бой ребята в госпитале, раненые на фронте. Они сказали, что сейчас всем очень нужна победа Украины.

Боксер напомнил, что с 10 числа прошедшего месяца из-за обстрелов РФ ежедневно прилетает в города Украины.