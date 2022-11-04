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Факты / Україна

До 80 атак каждый день. РФ втрое увеличила интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Валерій Залужний

Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно.

Об этом в телефонном разговоре с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе, генералом Кристофером Каволи сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

– Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, но контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону, – отметил Залужный.

В ходе беседы была отмечена проблема ракетных атак России и применения ударных беспилотных летательных аппаратов.

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— Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия, — отметил главнокомандующий ВСУ.

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