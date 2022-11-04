До 80 атак каждый день. РФ втрое увеличила интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта

Ноябрь, 03 в 22:51

Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно.

Об этом в телефонном разговоре с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе, генералом Кристофером Каволи сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

– Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, но контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону, – отметил Залужный.

В ходе беседы была отмечена проблема ракетных атак России и применения ударных беспилотных летательных аппаратов.

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