До 80 атак каждый день. РФ втрое увеличила интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта
Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно.
Об этом в телефонном разговоре с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе, генералом Кристофером Каволи сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
– Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, но контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону, – отметил Залужный.
В ходе беседы была отмечена проблема ракетных атак России и применения ударных беспилотных летательных аппаратов.
— Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия, — отметил главнокомандующий ВСУ.