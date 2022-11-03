Ноябрь, 03 в 11:33

Жестокость рядовых россиян иногда поражает даже их близких-оккупантов.

В перехваченном ГУР Минобороны Украины разговоре оккупанта с девушкой последняя требует убить украинских пленных.

Сначала она спрашивает, становится ли тише на позициях ее парня. На это он отвечает, что огонь только усиливается.

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Затем военный РФ говорит ей, что они поймали двух украинских военнослужащих. Девушка сразу же интересуется, убили ли военнопленных. Ответ захватчика, что их только допрашивают, разочаровал россиянку, и она начала подбивать его замучить украинцев:

Допросите, отрежьте, убейте их, расчлените, разорвите, сожгите, заберите у них все. Зачем вам нужно их кормить? Вообще не кормите их, к дереву привяжите, – говорит женщина.



Даже оккупанта удивляет ее жестокость. Он отмечает, что этот разговор может быть перехвачен:

Ты потом где-нибудь в группе будешь свой голос наблюдать, — говорит российский военный.

Напомним, недавний перехват ГУР свидетельствует, что российские солдаты воруют военное имущество.