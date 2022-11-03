Ноябрь, 03 в 14:43

Офис генерального прокурора и сотрудники Госбюро расследований разоблачили ряд чиновников, разворовавших 250 млн грн. Средства перечислялись на волонтерские счета якобы для закупки бронежилетов для военных.

Главным подозреваемым является руководитель государственного предприятия Укрпатент.

По мнению правоохранителей, он мог организовать схему, к которой привлек главного бухгалтера и исполняющую обязанности госсекретаря Министерства экономики. Кроме того, к махинациям причастен руководитель одной из благотворительных организаций.

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Бывший руководитель госпредприятия имел остаток средств на счете, которые мог потратить исключительно на уставные нужды. Однако решил завладеть ими.

Именно директор благотворительной организации подготовил поддельную документацию о якобы необходимости закупки бронежилетов для ВСУ. Перечисленные так называемому благотворителю деньги обналичили через ряд фиктивных фирм и присвоили участники схемы.

После вывода денег бывший директор Укрпатента выехал из Украины. Правоохранители проверяют законность оснований для его выезда. И.о. государственного секретаря министерства с работы уволилась, рассчитывая избежать ответственности за свои действия.

Сейчас на счета предприятий, привлеченных в махинации, наложены аресты.

Директору и главному бухгалтеру Укрпатента, бывшей чиновнице министерства и директору благотворительной организации сообщили подозрения по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Справка.

Государственное предприятие Укрпатент входит в Минэкономики и занимается экспертизой и государственной регистрацией промышленных образцов, географических указателей, изобретений, торговых марок и т.д.

Нынешним главой Укрпатента является Александр Опанасенко, как отмечается на сайте предприятия. До августа руководителем был Андрей Кудин.