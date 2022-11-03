Здесь техники, рации даже нет: оккупант жалуется на плохое обеспечение и потери во взводе

Ноябрь, 03 в 21:17

Военнослужащий России на Донецком направлении в перехваченном украинской разведкой разговоре рассказал о ситуации в подразделении недалеко от Кременной.

— Тут техники-то нет, рации даже нет. У нас командир домой уехал.

Также он говорит, что из взвода их осталось всего-то 35 человек.

— 20, наверное, “300”-х и 4, наверное, “200”-х.

Кроме того, военный РФ сообщает, что на постах стоят чеченцы и никого не выпускают.

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— Уехать-то найдешь на чем, но военных не выпускают. “Ахмадовцы” на постах стоят”. Да, на постах стоят, на границах, — сообщает оккупант.

К слову, в перехваченном ГУР Минобороны Украины разговоре оккупанта с девушкой последняя требует убить украинских пленных.