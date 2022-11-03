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Факты / Україна

В Сватово оккупанты заставляют детей учиться в школах, где разместились сами – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: УНИАН

На временно захваченной территории Луганской области подразделения российских оккупационных войск продолжают использовать гражданских в качестве живого щита.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, РФ продолжает размещать свои подразделения в школах и на предприятиях Сватово.

После этого оккупанты, несмотря на обстрелы, заставляют приводить детей на занятия в учебные заведения.

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Требуют захватчики, чтобы продолжали работать и взрослые.

Между тем, на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей продолжается принудительная “эвакуация” населения.

Выселяют жителей населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от Великой Знаменки Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.

Не прекращают россияне воровать и вывозить из Голой Пристани в Скадовск автомобили скорой помощи и больничное оборудование.

Генеральный штаб ВСУ тем временем подсчитал потери оккупантов после поражений в течение предыдущих дней.

Так, известно, что в Першотравневом Николаевской области уничтожены около 60 военнослужащих РФ.

В Васильевке Запорожской области ранены почти полсотни российских захватчиков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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