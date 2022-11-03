В Сватово оккупанты заставляют детей учиться в школах, где разместились сами – Генштаб
На временно захваченной территории Луганской области подразделения российских оккупационных войск продолжают использовать гражданских в качестве живого щита.
Согласно информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, РФ продолжает размещать свои подразделения в школах и на предприятиях Сватово.
После этого оккупанты, несмотря на обстрелы, заставляют приводить детей на занятия в учебные заведения.
Требуют захватчики, чтобы продолжали работать и взрослые.
Между тем, на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей продолжается принудительная “эвакуация” населения.
Выселяют жителей населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от Великой Знаменки Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.
Не прекращают россияне воровать и вывозить из Голой Пристани в Скадовск автомобили скорой помощи и больничное оборудование.
Генеральный штаб ВСУ тем временем подсчитал потери оккупантов после поражений в течение предыдущих дней.
Так, известно, что в Першотравневом Николаевской области уничтожены около 60 военнослужащих РФ.
В Васильевке Запорожской области ранены почти полсотни российских захватчиков.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.
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